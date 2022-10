“Melhor um namorado imaginário do que um bosta do lado né”, dispara Maraisa

Cantora usou as redes sociais para comentar o fato de que seu ex-cunhado excluiu as redes sociais depois de polêmica

Esse final de semana esteve quente e quem movimentou as fofocas do mundo dos famosos foi Maraisa que não deixou de comentar o fato de que seu ex-cunhado, Fernando Zor, excluiu as redes sociais depois da polêmica envolvendo a “mulher ideal”. Maraisa chegou a escrever que era melhor ter um namorado imaginário que um bosta do lado. Socorro, Brasil!

“Isso aqui é zoeira, né?! É o Fernando mesmo? Cadê o verificado de tem eu tô tirando hype?! Melhor um namorado imaginário do que um bosta do lado, né?”, escreveu ela no Twitter.

Tudo isso porque tempos antes Fernando escreveu: “Você tá sempre querendo hypar né, quando não é com seu namoraod imaginário, é comigo!”.

Vale lembrar que a ex-noiva de Fernando é Maiara e não Maraisa, não vai confundir hein? Passa a fofoca pra frente direitinho. Aloca!