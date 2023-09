Mel Maia tem crise de ansiedade devido a rotina agitada

A atriz confessa que se sente melhor quando está ao lado de seus amigos, mas que se culpa por curtir a vida

Na madrugada desta segunda-feira (04) a influenciadora e atriz Mel Maia utilizou as suas redes sociais para fazer um breve desabafo sobre a sua rotina extremamente agitada, que está lhe ocasionado crises de insônia e ansiedade.

“Já tem uns dias que estou sofrendo de insônia, fico rolando na cama para lá e para cá e não consigo dormir, por mais que eu esteja cansada. Eu curti esse final de semana, em Búzios, com meus amigos. Daqui algumas horas eu vou para o aeroporto porque eu vou trabalhar amanhã”, iniciou a atriz.

“Já era para eu estar descansando, eu curti muito no final de semana. Eu vou para São Paulo, depois volto para o Rio, e depois vou para outro lugar. Eu não consigo dormir, acho que é a ansiedade”, continuou a famosa. Logo em seguida, Mel fala sobre a importância de estarmos com as pessoas que amamos e que nos fazem bem, pedindo para que as pessoas não se sintam culpadas por se sentirem melhor quando estão rodeadas de pessoas que são importantes para elas.

“Quando eu estou com os meu amigos, a ansiedade vai embora e isso não é ruim. É importante ter essa relação. Faz bem para a saúde mental. Não se sintam culpados por verem seus amigos, por estarem bem com eles. Isso faz bem para a saúde mental e é importante”, declarou.

Por fim, ela confessa que mesmo trabalhando muito para dar o melhor para a sua família, ela se sabota, e se deixa ser consumida pela culpa de também curtir a sua própria vida.

“Eu trabalho pra caramba, mas curto a vida. Não fiquem culpados. Eu me sinto culpada às vezes, me saboto, achando que eu estou curtindo demais e deixando os trabalhos de lado. Eu levo muito a sério, não tenho que me sentir culpada porque eu trabalho, sou inteligente e dou o melhor para a minha família”, finalizou a atriz.