Mel Maia se pronuncia após registro suspeito de gravidez: “Estragou”

O que? Minha amigas me ligaram assim que viram a foto de Mel Maia com a família passando a mão em sua barriga no domingo de Páscoa. Após a repercussão do registro na internet e uma suposta gravidez, a artista, de 19 anos, pronunciou-se em seus stories na rede social.

“Gente, olha a minha cara de gastativa, era pra postar amanhã de zoeira, minha mãe só estragou a brincadeira e postou hoje”, falou que seria uma brincadeira de primeiro de abril.

Vale ressaltar que a atriz está namorando o surfista português João Maria Pereira, com quem já levantava suspeitas de affair desde novembro do ano passado.