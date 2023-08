Mel Maia manda recado para as fãs de MC Daniel: “Eu sou invisível por acaso?”

Ela ficou incomodada ao ir jantar com o cantor e se deparar com fãs que ficaram dando em cima do seu namorado como se ela não estivesse ali

Amores, na noite de ontem (18), a atriz Mel Maia utilizou os stories do seu instagram como reclamar e mandar um recadinho para as fãs de seu namorado, o cantor de funk MC Daniel, em especial para aquelas que não respeitam o relacionamento dos dois. “Gente, SOS. Daniel não liga para nenhuma mulher que não seja eu”, afirmou a gata. Continuando, Mel questiona se ela é invisível para todas as meninas que ficam dando em cima do MC na sua frente, como se ela não estivesse ali. “Meninas, eu só queria saber de uma coisa. Eu sou invisível por acaso? Por que vocês acham que vocês podem jogar para o meu namorado? Tipo ficar olhando pra ele, dando em cima. Tá num restaurante e não consegue nem conversar direito com a pessoa que está sentada na sua mesa. Tem que ficar completamente virada pro meu namorado, olhando pra ele?”, indagou a atriz.