Mel Maia faz desabafo na web: “Mundo muito injusto”

A atriz não endereçou o recado, mas deixou os fãs com a pulga atrás da orelha para quem pudesse ser o desabafo que movimentou suas redes sociais

Sem papas na língua? Mel Maia deu o que falar ao fazer um desabafo misterioso em suas redes sociais e sem endereço do que quer que seja. A atriz movimentou as redes e as línguas das fofoqueiras ao falar sobre um “mundo muito injusto” e ainda agradeceu o apoio de sua família.

“Obrigada, Papai do céu! Obrigada pela minha família, pelos meus amigos, por ter me dado tanta força pra continuar, mesmo sabendo que vivo em um mundo MUITO injusto. Obrigada por cuidar da minha mente. Obrigada pela vida ótima que tô levando. Obrigada por selecionar muito bem as pessoas que dividem a vida comigo. Obrigada por cuidar tão bem de mim!”, escreveu ela.

Vale ressaltar que a atriz está de férias desde o fim de ‘Vai na Fé’ e que enfrentou o término de Mc Daniel em agosto. Os dois chegaram a trocar unfollow nas redes.