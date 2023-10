Mel Maia deixa de seguir MC Daniel nas redes sociais

A atriz levou unfollow do seu ex-namorado primeiro e apenas rebateu o fato depois deles viverem idas e vindas

Mel Maia e Mc Daniel viveram um romance problemático durante um tempo, como eu já disse para vocês, né? Acontece que o cantor tinha dado unfollow na atriz e só agora ela rebateu a ação e deu o troco com a mesma moeda.

Para quem não sabe, ela tinha levado o unfollow do cantor em agosto e só foi rebater a ação agora, em outubro. Vale ressaltar que o unfollow veio dele após ela postar uma foto com uma camiseta escrito “My ex is my biggest fan” (“Meu ex é meu maior fã”, em português).

O casal se relacionava desde dezembro do ano passado, mas enfrentaram uma crise e chegaram a terminar em junho. Mesmo assim, o vaivém marcou o relacionamento dos dois de forma constante.