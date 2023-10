Mel Maia confessa dificuldade em seguir a dieta: “Amo doce”

A atriz esteve no PodDelas nesta terça (17) e contou detalhes sobre sua alimentação saudável

Mel Maia saiu da novela das 19h, Vai na Fé, direto para uma rotina de alimentação regrada e treinos intensos para manter o seu shape de dar inveja em qualquer um. A atriz revelou que sente dificuldade em seguir a dieta e a rotina porque tem um fraco para doces e que não consegue ficar uma semana se alimentando bem.

É mais difícil alimentação para mim. Eu amo doce. Então assim, às vezes eu consigo ficar uma semana me alimentando bem, ai eu como uma besteira e volta”, confessou Mel.

Mesmo com os erros, ela pretende alcançar sucesso em suas dietas. “Eu acho que é isso que falta para atingir o que eu quero atingir. O topo do topo dos treinos e do corpo todo definido. Mas não é uma coisa que eu me incomodo tanto também. Por isso que eu acabo me liberando. Eu amo meu corpo, muito, muito mesmo. Eu me amo. Mel, beijos, eu te amo”, contou.