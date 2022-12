Meghan Markle revela que foi proibida de convidar sobrinha para casamento: “É doloroso”

Série sobre a vida na monarquia está revelando segredos profundos sobre a relação de Meghan e o Príncipe Harry e dando o que falar nas redes

Minhas fofoqueiras que amam uma fofoca da monarquia devem estar se deliciando com a série da Netflix “Harry e Meghan”. A esposa do Príncipe revelou que não pode chamar a sua sobrinha para a união entre os dois e aponta que o momento foi doloroso para ela, principalmente na hora de dar a notícia sobre a decisão.

“Com a Ashleigh, a orientação na época foi que ela não deveria vir para o nosso casamento”, relembrou Meghan. “Eu estava no carro com H [Harry]. Eu estava com ela no viva-voz e nós falamos com ela sobre a orientação que recebemos e porque essa decisão foi tomada… é doloroso”.

A Duquesa não é próxima de sua meia-irmã, Samantha, mas tem uma relação de carinho com a filha dela, Ashleigh, a qual não foi permitida de participar da cerimônia.

“Eu acho que disse que estava machucada em um certo nível, mas eu entendi de onde vinha. Saber que por conta da minha mãe biológica uma relação que é tão importante para mim foi impactada dessa forma… senti que, por conta dela isso foi tirado de mim, tem sido difícil”, disse a sobrinha.