Meghan e Harry podem faturar R$632 milhões com podcast e documentário

A série documental será gravada pela Netflix e o podcast é um acordo fechado com o Spotify

De milhões, é assim que vai estar a conta das personalidades da realeza mais assediadas pela mídia. Meghan Markle e Príncipe Harry vão faturar cerca de R$632 milhões com uma série documental e um programa de podcast. Os acordos foram fechados com as grandes plataformas de streaming no ano passado e prometem chegar chegando.

A série documental será produzida pela Netflix e uma apuração da revista ‘The Cut’, contou que o acordo com o Spotify foi de $25 milhões, enquanto o da gigante dos streamings foi de $100 milhões.

Eu só queria saber se vão soltar os bafões do reino nesses materiais, porque a gente gosta é de um kikiki forte. Será que vão falar da rainha?