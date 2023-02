Mega fotógrafo de Lula, Ricardo Stuckert, é o maior hit em fantasias de carnaval

Secretário de Audiovisual da Presidência da República e fotógrafo oficial de Lula, ganhou evidência nas redes sociais por acompanhar o presidente por onde quer que ele vá

Aqui no Leblon, nos bloquinhos de carnaval de 2023, uma das fantasias mais procuradas é a do fotógrafo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Trata-se do mudo Ricardo Stuckert que trabalha com o presidenciável há 20 anos.

Para quem não sabe, o fotógrafo está na Bahia, assim como Lula, mas a imagem do fotógrafo acompanhando Lula fez tanto barulho na internet, que ganhou as cenas nos bloquinhos de carnaval.

Os foliões apostam até em uma peruca para ficar com as madeixas parecidas com a de Stuckert. Vale ressaltar que o fotógrafo vem de uma família que ganha a vida com isso, ao todo são 33 profissionais que trabalham com as câmeras.