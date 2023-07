Medrado aparece bêbada em praia do Rio e manda Erik Ricarte tomar no c*

Medrado e Erick Ricarte se desentenderam dentro do reality ‘A Grande Conquista’, mas ela diz que gostaria de ir para a balada com ele, mesmo os fãs não gostando dele

Medrado apareceu bêbada nas praias do Rio de Janeiro dizendo que queria ser amiga de Erick Ricarte, com quem ela desenvolveu tretas dentro do ‘A Grande Conquista’. No Link Podcast ela contou detalhes sobre sua relação com o “amigo” e agora ela diz que gostaria de ir para a balada com ele. Oi?

“Eu quero que você vai tomar no seu cu, porque você não gosta de mim, mas você me contou no camarim que você me adora, para de atacar o corpo das mulheres. Para de atacar o corpo das mulheres, cara, quem está comendo não está reclamando, vamos ser amigos, vamos para a balada, meus fãs não gostam de você mas eu gostaria de ir para balada com você. Menino bipolar”, disse.

Vem aí uma amizade? Será? Tenho minhas dúvidas hein?