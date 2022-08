Medo? Karina Bacchi enche festa do filho de seguranças

Depois de polêmica envolvendo a guarda do filho, a loira escolheu a segurança em primeiríssimo lugar

Algumas matérias atrás eu poderia até entender o lado de Karina Bacchi como mãe, mas depois da declaração da loira diante do episódio de racismo com os filhos de Giovanna Ewbank eu comecei a desconfiar. Dá para acreditar que a apresentadora encheu de seguranças o aniversário do filho depois da polêmica envolvendo o seu ex-marido, Amaury Nunes?

Eu não fico nem chocada mais com essas notícias envolvendo Bacchi. A festa do pequeno Enrico aconteceu no sábado, mas os boatos ainda estão correndo solto e o evento foi rodeado por seguranças.

Tudo indica que Karina esteja com medo de “perder o filho” para o pai, Amaury, mas gente, o ex-jogador não vai roubar o menino, pelo amor de Deus!

Vale lembrar que Nunes pediu apenas para ter o direito de ver o filho, pedindo ainda para passar o dia dos pais com Enrico.