Médicos são assassinados em quiosque na Barra da Tijuca/RJ

As vítimas tinham viajado para o Rio para participar de um congresso internacional de ortopedia. Três deles morreram e um foi internado.

Minha gente do céu, eu tô completamente chocada e horrorizada com essa história, tô desde de manhã aqui em casa ligando para todos que conheço lá da Barra para saber mais dessa história. Na madrugada desta quinta-feira (5), quatro médicos ortopedistas foram baleados em um quiosque na Praia da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Três morreram e um está internado.



Segundo a Polícia Civil do RJ, eles acreditam que foi uma execução, já que nada foi levado, e os criminosos simplesmente chegaram atirando. Testemunhas contaram ainda que os bandidos nada falaram e foram 20 disparos, no mínimo. Um dos mortos é irmão da deputada federal Sâmia Bomfim (PSOL-SP). As vítimas estavam na cidade para um congresso internacional de ortopedia.