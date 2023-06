Médico que receitou sorvete e Free Fire para paciente é readmitido

A Prefeitura de Osasco, São Paulo, readmitiu o médico depois do profissional viralizar nas redes sociais com o remédios para uma criança com sintomas gripais

Depois de ser mandado embora do hospital e deixar de ser uma dos colaboradores da Prefeitura de Osasco, o médico que receitou sorvete e Free Fire para uma criança com sintomas gripais foi readmitido. O caso foi relatado ao G1 quando ele tinha sido mandado embora, mas a gestão municipal disse ter reavaliado o caso e considerado a atitude “humanizada”. “Na receita há a prescrição de toda a medicação necessária ao paciente. Quando ele coloca o sorvete e o jogo, ele quis humanizar o atendimento”, afirmou o prefeito Rogério Lins, em nota. O profissional da saúde está com o CRM ativo no Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, mas ainda não tem a sua especialidade registrada.