Médico coloca luva cirúrgica no lugar de bolsa de colostomia em paciente

Profissional da saúde foi demitido das suas atividades na área da saúde

Meu Deus, que loucura é essa? Não dá mais para ficar com essas brincadeiras quando o assunto é saúde, né? Faz algum tempo que venho dando notícias para vocês que os médicos perderam a noção e estão tratando os pacientes sem nenhum profissionalismo. Eu fico pasma! Um médico colocou uma luva cirúrgica no lugar de uma bolsa de colostomia em um paciente.

O homem de 35 anos teve a “bolsa” colocada em um hospital particular de Curitiba. Inicialmente, João Carlos disse que não viu problema, mas quando chegou em casa “caiu a ficha” que aquela seria sua bolsa de colostomia.

De acordo com o paciente, o médico disse que o hospital estava sem a bolsa e indicou o uso da luva no local. “O médico falou que era medicina de guerra e colocou uma luva improvisando o procedimento. Saí do hospital com aquela luva pendurada na barriga, vazando muito. Em casa eu não tinha controle. Fiquei encharcado de secreção”, disse.

A NotreDame Intermédica, responsável pelo hospital, lamentou o ocorrido e disse que desligou o médico da equipe. Não faz mais que a obrigação, né minha gente! Afe.