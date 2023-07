“Me sinto mais forte quando estou com cropped”, diz João Guilherme

Após a polêmica do top cropped, o ator e cantor, filho do cantor Leonardo, contou detalhes sobre suas escolhas fashion.

João Guilherme soltou o verbo no The Noite sobre a polêmica do seu top Cropped na semana de moda em Paris há alguns dias. O ator contou que se sente mais forte quando usa a peça e nadafeminino, como muitos internautas o atacaram pelo uso da peça fashion entre os homens.

“É sobre sentimentos e se sentir bem também. Eu me sinto mais forte quando estou com coirpped”, disse ele sobre a escolha da sua produção em passagem por Paris.

Ela ainda deu detalhes sobre a sua aproximação com Maisa Silva, dizendo que mesmo que a web shippem eles como casal, eles não negam ter carinho um pelo outro. Disse e não disse.