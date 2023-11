“Me sinto livre” Regina Duarte reflete sobre os recentes acontecimentos de sua vida

A atriz deixou a Rede Globo em 2020, após 50 anos de serviços prestados.

Minha gente, olha só esse relato que a Regina Duarte ao abrir seu coração ao falar sobre o legado construído ao longo dos quase 70 anos de vida artística. A artista ainda avaliou a saída da Globo em 2020 e em seguida, assumiu um cargo público na Secretária Especial da Cultura, na gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Duante uma entrevista ao site Heloisa Tolipan, a artista veterana trouxe uma breve reflexão sobre os recentes acontecimentos de sua vida. “Do passado, fico com o que me serviu, o que não ficou é porque ou foi doloroso, ou foi enigmático, então não fico perdendo muito tempo com o que passou. Me sinto livre, quites com tudo e seguindo em frente. Aberta para o novo. Para novas inspirações, como essa agora, das artes visuais”, disse.

Apoiadora mais que declarada do ex-presidente do Brasil, Regina afirmou que, mesmo com as críticas que recebe pela sua ideologia política, não se sente afetada. “O balanço é hiper positivo. E mesmo quem não gosta de mim, implica comigo, não está me agredindo, mas a uma ideologia, um candidato, alguém que não sou eu. Agride a uma ideia que não me representa unicamente, porque sou plural”, declarou.

“Não cobrem coerência de mim, porque sou uma artista. E um artista não tem obrigação de ser coerente, ele vai para onde lhe leva a busca da verdade humana. E a verdade humana é múltipla”, pontuou ela.