“Me sentia totalmente debilitada”, diz Cleo sobre doença autoimune

A atriz conta como foi diagnosticada com Tireoidite de Hashimoto e TDAH (Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade).

Meus amores, minha amiga querida Cleo relembrou quando foi diagnosticada com Tireoidite de Hashimoto [uma doença autoimune] e TDHA durante sua entrevista ao Poddelas e de como se sentia desolada, especialmente quando não conseguia um tratamento eficiente.

“Me sentia totalmente debilitada, esquecida, cansava rápido, tonta, tinha que ficar deitada. O tratamento não deu certo e procurei um médico que me ajudou a desinflamar o organismo”, declarou Cleo.

Em relação ao TDAH, a atriz relatou que teve ajuda da mãe, que através dela, um médico diagnosticou a doença.

“O médico entrevistou minha mãe (a atriz Glória Pires), mandou questionário para mim e diagnosticou. Tenho desde criança e tudo leva a crer que nasci com TDAH. Ficava muito entediada de tudo. Tinha tédio de tudo!”, explicou.