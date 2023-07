“Me pagando, eu como”, dispara filho de Andressa Urach sobre sexo gay

Arthur Urach tem dado o que falar nas redes sociais ao fazer revelações sobre sua mãe e sua relação com o sexo (Foto: Reprodução)

Mais uma vez o filho de Andressa Urach causa o maior burburinho na web ao falar sobre sua vida sexual. O jovem, Arthur, cotou que não tem problema com o sexo gay e que se pagarem ele “come”.

“Mas com toda a certeza. R$ 15 mil o meu cachê, f*da-se. Gente, o negócio é o seguinte: me pagando eu como todo mundo. Filhinho de peixe, peixinho é”, disse ele em diferentes stories no Instagram.

Recentemente ele ainda revelou que ele quem grava os conteúdos da mãe para as plataforma de conteúdo adulto e se gabou que as fotos ficam muito boas.