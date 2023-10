“Me ofereceram muito dinheiro para fazer todas as Playboys, a inglesa, a americana, a brasileira…”, conta Luciana sobre convites para posar nua

A apresentadora participou do Poc Cast nesta sexta-feira (20) e revelou porque negou propostas milionárias para posar nua.

Meus amores, a apresentadora Luciana Gimenez revelou durante sua entrevista ao Poc Cast desta sexta-feira (20) sobre os diversos convites milionários que negou para posar nua em revistas masculinas. ela revelou que o principal motivo era porque não se sentiria confortável que as pessoas vissem sua genitália, mesmo enfrentando dificuldades financeiras para criar os filhos.

“Nossa, [recebia convite] todo dia, todo mês. Era uma insistência absurda e dinheiro muito. Me ofereceram muito dinheiro para fazer todas as Playboys, a inglesa, a americana, a brasileira… Dos 20 anos para frente sempre me chamaram, aí quando vim para o ‘Super Pop’ que me tornei famosa, nossa insistiam muito”, disse ela.

“Não queria [posar nua] e olha que eu estava precisando do dinheiro na época, mas não era uma coisa que me representava, não queria que as pessoas ficassem me olhando pelada. Não queria que o povo tivesse foto da minha perereca. Não, a minha perereca me pertence e a quem eu quiser e eu não vou tirar foto, pode ser pelo dinheiro que eu for. Não sou uma pessoa que o dinheiro brilha os olhos. Obviamente todo mundo gosta de dinheiro, mas sou muito mais movida a paixão, a vontades, do que ao dinheiro”, apontou.

“Eu nunca posei nua. Engraçado, porque as pessoas falam ‘nossa, tá sempre pelada no Instagram’. Calma, pelada não estou. Pode até parecer, mas não estou”, finalizou.