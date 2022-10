“Me evite, me ignore, me economize”, dispara Simone

Cantora comentou sobre rapaz que abandonou o casamento de 13 anos para ficar com um perfil fake seu

Bota a cara no sol, mona! Vocês acharam que a cantora sertaneja não ia dar o ar da graça para comentar sobre o homem que largou o casamento para ficar com um perfil fake seu? Simone usou os stories do Instagram para pedir que evitem ela e a economizem.

“Estava vendo as matérias do caso de um homem que deixou a mulher dele, casamento de 13 anos, por conta de um Instagram fake se passando por mim. O instagram fake dizia que eu ia me separar em dezembro para ficar com esse rapaz. Me evite, me ignore, me economize”, disse ela.

Simone ainda conta que não tem um dia de paz e que essa história vai dar ruim para o dono do perfil. “Miga tem uma parte boa nessa história, você descobriu que ele não vale nada. Aí é bom, porque você já não perde mais tempo com essa pessoa. Esse Instagram, que usa minha imagem para ficar se passando por mim e criar situações absurdas como essas, aguarde! Vai dar ruim pra tu! Eu não tenho um dia de paz, me evite”, disparou.