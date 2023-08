“Me deixem criar a minha filha”, dispara Bárbara Evans

A influenciadora usou suas redes sociais para rebater as mensagens e os comentários que recebe em suas publicações

Já não é a primeira vez que Bárbara Evans usa suas redes sociais para rebater os comentários que recebe dos internautas diante da criação que ela dá para Ayla. Dessa vez, a história começa com um garfo, em que os internautas dizem que ela pode se machucar. A musa rebate que ela estava cuidando de sua filha.

“Eu estou de olho, ela não vai se machucar. Como se aprende a comer com o garfo sem dar o garfo e ficar de olho? Pelo amor de Deus, hein?”, iniciou.

Ela ainda completa: “Vocês me pegaram para Cristo. Me deixem criar a minha filha. Ela está viva, sem perigo de vida e quem cria e decide as coisas sou eu. Não vou mais colocar aqui esse povo doido não”, ela disparou.