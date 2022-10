“Me confundiam com a personagem, passavam a mão em mim”, declara Camila Queiroz

Atriz deu detalhes sobre sua personagem, Angel, em ‘Verdades Secretas’

A gente entendeu o sucesso de ‘Verdades Secretas’, mas só fomos ter o verdadeiro toque do que foi a novela quando Camila Queiroz resolveu falar sobre o assédio do público para a revista Caras. A atriz contou que alguns confundiam ela com a personagem e chegaram a passar a mão em seu corpo e fazer gestos para a morena.

“Tem dois lados. Isso foi importante na minha fase de transição. Fiz 22 anos durante a novela e pude me conhecer melhor como mulher, mas tem um lado ruim porque sofri muito assédio. Homens que, no aeroporto ou na rua, me confundiam com a personagem. Faziam gestos, passavam a mão em mim. Isso demorou para deixar de ser tão agressivo e recorrente”, iniciou.

A atriz ainda disse que não permite que isso aconteça em hipótese alguma. “Você pensa: “É sério que isso está acontecendo mesmo?”, “Estão me confundindo com a Angel?”, “Acham que faço book rosa também?”. Mas não permito mais que isso ocorra em hipótese alguma. É uma pena que aconteça. Com o tempo, a gente aprende a se posicionar. Uma personagem que tinha uma sexualidade aflorada não é justificativa para sofrer assédio”, contou.