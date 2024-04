“Me chama nem que seja para ficar no fundo do palco. “, diz Pabllo Vittar sobre suposta participação no show de Madonna na praia de Copacabana 

Genteee, eu amei a edição do Mais Você desta quinta-feira (11), tudo isso porque Ana Maria Braga e seu fiel papagaio Louro Mané receberam a diva master da Pabllo Vittar para um belíssimo café da manhã para falar sobre seu novo álbum e os rumores de que participará do show de Madonna, na praia de Copacabana, na Zona Sul do RJ, no dia 4 de maio. A cantora também contou como foi a sua reação ao descobrir que a Rainha do Pop começou a seguí-la no Instagram.

“Acordei e meu celular pipocando de mensagem, me ligando. (…) E eu: ‘Não é possível’. E fui lá ver e ela estava realmente me seguindo. Eu estou me planejando porque quero assistir ao show dela!”, disse Pabllo.

Ana Maria não perdeu tempo e já quis saber se a cantora dividirá palco com Madonna, conforme vem sendo especulado nas redes sociais. “Você acha que… Como será você e ela no palco, hein?”, perguntou Ana.

“Ela vai arrasar muito, espero que ela me chame nem que seja para fazer um fundo ali no palco. Madonna, me chama, mãezinha!”, pediu Pabllo.

“E você responde para ela?”, tentou Ana Maria mais uma vez. “Se ela mandar mensagem, vou responder na hora!”, finalizou Pabllo.