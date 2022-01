Nem o MC Donalds perdoou o sonho de Luciano do BBB22

Desde o primeiro dia de confinamento, o brother Luciano Estevam repete, incansavelmente, que quer ser famoso! Inclusive, essa fala do rapaz está gerando uma repercussão negativa fora do confinamento, mas vários memes como o caso do Mc Donalds.

A rede de fast food fez piada com a vontade do moço em ser famoso

Desde o primeiro dia de confinamento, o brother Luciano Estevam repete, incansavelmente, que quer ser famoso! Inclusive, essa fala do rapaz está gerando uma repercussão negativa fora do confinamento, mas vários memes como o caso do Mc Donalds.

A rede de fast food escreveu em sua bio no Instagram (@mcdonalds_br): “o melhor lugar para os fãs do Luciano do BBB pedirem pra tirar uma foto com ele”. O que rendeu diversas risadas dos internautas pela inteligência do marketing.

E aliás, os fãs do extremamente bonito podem se preparar, porque pelo jeito, o participante será o primeiro eliminado na noite desta terça-feira, (25). O mínimo que esperamos é que ele leve essa eliminação com tranquilidade e principalmente, que saiba levar com o humor como a primeira eliminada do BBB21, Kerline Cardoso.