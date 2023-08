MC Rebecca revela que já ficou com Bruna Griphao: “É a única ex-BBB que eu peguei”

A funkeira conta que o affair com a atriz aconteceu antes dela ter entrado para o reality e afirma que após o programa elas perderam o contato.

Amores, não se eu contei para vocês, mas, atualmente, um dos talk shows que eu mais tenho amado assistir é o “De Frente com Blogueirinha”, pois, cada episódio faz com que eu me divirta horrores e faz com que eu colecione diversos babados para tricotar com as minhas amigas aqui do Leblon.

No episódio que foi ao ar ontem (07), a Blogueirinha recebeu a cantora de funk, MC Rebecca, que tem diversos hits como “Cai de Boca”, “Deslizo e jogo” e “Ao som do 150”. Durante o bate-papo, de mais de uma hora, a funkeira revelou já ter ficado com a atriz e ex-BBB Bruna Griphão.

“Que ex-BBB?…Ah, saiu uma notícia da Bruna Griphao e me marcaram. É a única ex-BBB que eu peguei. Foi antes dela entrar no programa. Fiquei com ela no Bloco da Anitta. [O beijo] foi bom”, revelou a MC

Logo em seguida Rebecca conta que após a atriz entrar no BBB elas perderam o contato, o que fez com que elas não voltassem a ficar novamente.

“Mas depois ela entrou no Big Brother Brasil, a gente não se falou mais, não rolou mais, não”, garantiu a cantora.

Por fim, Blogueirinha pergunta se na época Bruna já se considerava bissexual, porém, sem ter certeza, a funkeira diz nõ saber e reforça que foicou com ela. “Não sei. Só sei que eu fiquei com ela”.