Mc Rebecca revela que já ficou com Bruna Griphao: “A única ex-BBB que peguei”

Em entrevista com Blogueirinha, a cantora contou detalhes sobre o sue ado bissexual e não escondeu que já pegou a artista

Mc Rebecca não escondeu nada dos seus fãs e da Blogueirinha em entrevista exclusiva para o canal da Blogs. A cantora revelou que já ficou com Bruna Griphao e que ela foi a única ex-BBB que ela pegou na vida.

“Saiu uma notícia da Bruna Griphao e me marcaram. É a única ex-BBB que eu peguei. Foi antes dela entrar no programa. Fiquei com ela no Bloco da Anitta. Foi bom. Mas depois ela entrou no Big Brother Brasil a gente não se falou mais, não rolou mais, não”, contou ela durante o papo.

Vale ressaltar que Rebecca e Bruna sempre falaram abertamente da sua sexualidade e Blogueirinha apenas puxou a língua das duas para que o assunto tomasse forma.