Mc Pipokinha viraliza ao falar sobre professores: “Meu baile tá R$70 mil, ela não ganha nem R$5 mil, coitada”

Cantora viralizou nas redes sociais após responder a pergunta de um internauta no seu Instagram

Morreu cedo? Mc pipokinha era um dos nomes em ascensão no cenário do funk proibidão no Brasil, mas parece que tudo desceu pelo ralo. A cantora criticou os professores ao responder uma caixinha de perguntas a um internauta no seu perfil oficial. Pipokinha chama a profissional da educação de coitada e joga os valores do seu cachê na banca.

“Ela [professora] tem o poder de rodar de você, de fazer você não passar de ano. Ela tem o poder de te encher de tarefa, não briga com ela por minha causa. Tadinha dela, já é professora. Tem que amar muito a profissão, por que ouvir desaforo do filho dos outros? Tem que ter nada pra fazer mesmo”, disse.

A cantora ainda completa: “Ainda receber o que o professor recebe, que é quase nada? Professor é humilh*do pra car*lho. Coitada, deixa ela. Meu baile tá R$ 70 mil, 30 minutinhos em cima do palco, eu ganho R$ 70 mil. Ela não ganha nem R$ 5 mil pra ser professora às vezes. Tem que estudar muito”, finalizou.