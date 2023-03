MC Pipokinha tem outro show cancelado em menos de 24 horas

A cantora tem se envolvido em polêmicas envolvendo o seu conteúdo e a forma com que a mesma falou a respeito do salário dos professores.

E as coisas para o lado da MC Pipokinha estão ficando cada vez piores. Após todas as polêmicas em que a cantora está se envolvendo, outro de seus shows foi cancelado. Desta vez o show aconteceria no próximo dia 24 de março, em uma boate de Brasília.

Em comunicado, a “PUTZ! Club” afirmou que o interesse em contratar a cantora veio após acompanhar o engajamento que a mesma teve no último ano, porém as polêmicas nas quais a mesma se envolveu nos últimos tempos fez com que a casa de eventos repensassem sobre a contratação.

“No ano passado, nós acompanhamos o engajamento da MC Pipokinha, num ambiente descontraído e seguido de memes, além da onda de pedidos para um show da mesma em nossa casa. Diante disso, anunciamos a atração em janeiro de 2023. Temos acompanhado nos últimos dias as situações que se cercam em volta da supracitada, e elucidamos que não compactuamos em nada ao que vem sendo veiculado”, iniciou a boate.

Logo em seguida, estabelecimento afirma que o evento no qual a MC cantaria está cancelado, garantindo que logo eles remarcarão o evento com uma nova data e programação,

“Em respeito ao nosso público que nos acompanha em mais de 17 anos de eventos, e mesmo sem acordo com empresários, anunciamos o cancelamento do Rolê Absurdo que seria realizado no dia 24 de março na PUTZ! Club”, finalizou o comunicado.