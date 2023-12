Mc Mirella revela fortes dores ao tirar leite pela primeira vez: “Tô lascada”

A cantora enfrenta a maternidade pela primeira vez ao lado de Dynho Alves com a primeira filha do casal, Serena

Mc Mirella não está deixando de contar os detalhes do seu dia a dia como mãe de Serena, sua filha com Dynho Alves. Mesmo anteis de nascer, a influenciadora revelou que está passando por poucas e boas na hora de tirar o leite e disse que o processo é doloroso.

Aos gritos, a namorada de Dynho Alves contou um pouco da sua experiência nos stories de seu perfil oficial do Instagram. “Menina, isso dói, bicha. Querida, tô ferrada. Ui, ui, ui. Tô lascada. Me lasquei, amigos e amigas, me ferrei. Que aí meu peito, ai, ai, ai. Não quero dar peito”, brincou a artista, que logo caiu na risada.

No vídeo, ela ainda comentou que sua mãe não aprovou o teste. “Minha mãe comeu meu rabo aqui falando que não pode fazer isso antes da menina nascer. Fiquei curiosa para ver como era, me perdoem”, escreveu Mirella.