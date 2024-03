MC Mirella rebate críticas sobre o seu corpo em grande estilo: “Se olha no espelho”

Amigos, como já era esperado, infelizmente, após ter sua filha, a pequena Serena de apenas 2 meses, a cantora MC Mirella vem recebendo diversas críticas sobre o seu corpo, especialmente porque, antes de engravidar a mesma possuía um corpo extremamente dentro dos padrões impostos pela cruel indústria da beleza

Porém, cansada de tantos ataques, nesta sexta-feira (15) a cantora soltou o verbo e respondeu em grande estilo os haters que vem criticando o seu corpo pós-parto.

“Eu acho que se achar bonita é um problema para as pessoas. Gente, até quando eu estava mais gorda, porque eu tinha acabado de parir, querendo ou não, você fica com a barriga totalmente diferente. Minha barriga melhorou bastante, mas ainda não voltou como era. E se não voltar, eu estou tranquila para fazer uma lipo”, iniciou a funkeira.

Continuando, mostrando que sua autoestima está em dia, a gata garantiu:”Agora minha barriga vai me deixar me achar menos bonita? Me poupe! Porque você ser bonita, ser sexy, o que for, não está só na sua barriga. Você precisa de muitas outras coisas para você ser. Então se você não tem isso, problema seu! Vai cultivar isso em você e para de ser infeliz”.

Continuando, Mirella deu um belo chega pra lá, mandando que, em especial, suas haters se olhem no espelho e gastem os seus tempos tentando no mínimo chegar em seu nível de beleza.

“Minha filha, eu me garanto com o corpo que eu tiver. Nossa, de olhos fechados, você acredita? E eu nem preciso ficar falando disso aqui… Vamos estar se enxergando, minha linda. Porque você veio me chamar de feia, mas se olha no espelho, porque feia é tu. Se você gastar seu tempo um pouquinho mais em ir se arrumar, se cuidar, quem sabe você fica ao meu nível”, finalizou a MC.