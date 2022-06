Mc Mirella e Dynho são vistos juntos em balada em São Paulo

Cantora esteve no mesmo camarote que o seu ex

Para TU-DO! Quem nunca teve uma recaída que atire a primeira pedra. Mc Mirella que o diga, a gata foi vista no Vitrine em São Paulo ontem (31) ao lado do seu “ex” Dynho. Será que teve remember?

Mirella e Dynho foram flagrados juntos na Vitrinni Lounge, em São Paulo. 🗣 pic.twitter.com/ybwdHbJ1B1 — KIKIKI DA FAMA (@kikikidafama) June 1, 2022

O vídeo que circula nas redes mostra Mirella e Dynho no mesmo camarote de uma casa noturna em São Paulo. Uma amiga da cantora publicou o momento nos stories, mas logo apagou o vídeo. Porém, as fifis de plantão capturaram o momento.

Para quem não sabe o casal já passou por muito perrengue e a cantora chegou a falar sobre o término com o rapaz enquanto ele ainda estava dentro da Fazenda com brincadeiras bobas e gostosas com Stephane Matos.

Pelo visto a cantora ficou com saudade do mocinho. Aooo Only Fans. Aloca!