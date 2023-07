Mc Marcinho sofre parada cardíaca e estado é grave

O cantor que fez sucesso nos anos 2000 está internado na UTI em estado grave, intubado e respira por aparelhos

Meu Deus! Quem não se lembra do Marcinho do funk? Eu me lembro bem e já curti as noites em Copacabana ao som do artista. Acontece que ele sofreu uma parada cardíaca e precisou ser internado, seu estado é grave e ele está intubado respirando por aparelhos.

De acordo com ‘O Dia’, ele está internado no Copa D´Or e a piora surpreendeu o público, porque ele fez uma aparição na TV dias antes de piorar o estado de saúde.

O irmão do artista revelou para o Observatório da TV que ele sofreu uma parada cardíaca e que o estado é delicado.