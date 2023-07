MC Marcinho realiza cirurgia para implante de coração artificial

Boletim médico atualizou os fãs sobre o estado de saúde do cantor que estava internado há alguns dias

Contei para vocês que o meu muso dos anos 2000, Mc Marcinho, estava internado por conta de problemas no coração. Acontece que agora o artista irá substituí-lo por uma válvula artificial. O boletim médico informou que o procedimento ocorreu dentro do prazo previsto e que não houve intercorrências.

O estado de saúde do cantor é estável e segue em recuperação. Na legenda do post sobre a atualização, a equipe do artista ainda escreveu que a “fé move montanhas”.

Para quem não sabe, o cantor sofreu uma parada cardíaca na segunda (10) e teve que ser hospitalizado, intubado e sedado na UTI. O artista já utiliza marcapasso e ECMO, que é um tipo de “pulmão artificial”, que tudo ocorra bem, enviando energias positivas.