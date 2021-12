MC Loma confunde Lívia Aragão com Sasha Meneghel.

Mc Loma ta bem confusa na Farofa da Gkay, a cantora confundiu a filha de Didi Mocó, Lívia Aragão com Sasha Meneghel.

Ela tá toda confusa na Farofa da Gkay! MC Loma confundiu as filhas de famosos.

Depois de tirar foto com o irmão de Michel Teló achando que era o próprio, Mc Loma confundiu Lívia Aragão com Sasha Meneghel. Livia é filha de Renato Aragão, o Didi dos Trapalhões e Sasha é filha de Xuxa e Luciano Szafir. Todos sabem, ok?





Na noite de festa Loma conta pra amiga que conheceu a filha de Didi e logo solta um: Chata! Sua amiga pergunta: “A Sasha?” E Mc Loma confirma e mostra a garota dançando na pista da Farofa da Gkay. Só que ao dar o zoom da câmera de celular na garota em questão, quem vemos? Livia Aragão!







Mas por que será que a cantora achou Lívia Chata? Ou será que Sasha que é a chata? Nossa fiquei tão confusa quanto a Loma!

Fato é que a festa de Gkay está colecionando momentos divertidos, absurdos e que vai ficar na história das festas mais fervidas e que concentrou um número significativo de celebridades da Web.

Toda confusa ela…