MC Livinho e Carol Biazin são os convidados do ‘TVZ Ao Vivo’ da próxima semana

Atenção, fãs de música boa! O TVZ Ao Vivo da próxima semana chega com tudo no Multishow e promete entregas de pop, funk e muita conversa divertida direto do sofá da sua casa!

Na segunda-feira (30/6), às 18h, quem senta no sofá com o MC Daniel é ninguém menos que MC Livinho, dono de hits que a gente conhece de cor e salteado! O papo vai girar em torno das novidades do mundo musical, e claro, ele também vai soltar a voz com suas faixas mais icônicas.

Já na quinta-feira (3/7), o clima muda para o pop melódico e sincero com a presença da talentosíssima Carol Biazin, que acaba de lançar o álbum “No Escuro Quem é Você?”. Ela será recebida por MC Daniel e Gominho para um bate-papo cheio de spoilers e bastidores dos novos projetos!

E o melhor: você pode participar ao vivo! Basta usar a hashtag #TVZAoVivo nas redes sociais ou mandar aquele recado maroto pelo WhatsApp (21) 99252-5737. Interação garantida!

O TVZ Ao Vivo vai ao ar de segunda a sexta às 18h, com edições especiais ao vivo nas segundas e quintas. E tem novidade na grade: aos domingos, às 9h30, estreia o TVZ Gospel, espaço dedicado aos clipes cristãos. Aleluia e amém!

Marca no calendário e já prepara as redes sociaist, porque essa semana vai ser agitada no Multishow!