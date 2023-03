Mc Guimê pede desculpas para Dania e Lexa: “Entendo a gravidade”

Cantor publicou uma declaração no seu perfil do Instagram depois de ser expulso do BBB 23 com o caso de assédio a Dania na festa do líder

Vocês pensaram que Guimê não iria falar nada sobre o caso de assédio que o fez ser tirado do BBB 23? O muso usou as redes sociais para fazer uma declaração e se desculpar com Lexa e Dania Mendez. No vídeo, Guimê diz que entende a gravidade da situação e estava ali para conversar e se desculpar. “Estou aqui para conversar com vocês. Entendo a gravidade da situação e venho aqui para me desculpar. Sinto muito por tudo que aconteceu no programa. Peço desculpas sinceras à Dania, Lexa, Bruna e a todas as mulheres que se sentiram ofendidas. Essa jamais foi a minha intenção. “, disse, logo no começo do vídeo. O cantor também fala sobre Lexa, ressaltando estarem passando por um momento delicado. “Eu amo muito ela, e eu também estou muito magoado por tê-la ferido, magoado. Ela nunca mereceu isso, me apoiou. Espero que a Lexa me perdoe. Tivemos uma conversa, agora é dar tempo ao tempo”, finalizou.