Mc Guimê faz ameaça a Darlin Ferrattry nas redes sociais

Após desabafo sobre a polêmica das dívidas que Lexa teria que assumir após a separação, funkeiro aproveita e manda recado para sua ex-sogra.

Então meus amores, como eu já havia falado mais cedo pra vocês, o Mc Guimê veio a público mais uma vez nesta sexta-feira (27/10), para explicar a polêmica com a ex-mulher,sobre as dívidas que ela assumiu após a separação. E nesse longo desabafo nos stories de seu Instagram, o funkeiro não só confirmou a traição da cantora como fez questão de mandar um recado à ex-sogra e também empresária de Lexa, Darlin Ferrattry.

Na sequência de stories do seu perfil do Instragam, Guimê confirmou a traição. ” Na segunda-feira, disse que eu ia sair da casa, porque naquele dia eu decidi que não queria aquela vida, eu tinha provas que, pra mim, ela já estava me traindo há um tempo”, revelou MC Guimê.

O final de seu discurso é inteiramente dedicado à ex-sogra, Darlin Ferrattry. “Quero finalizar fazendo um pedido especial à Darlin, que é minha ex-sogra, graças a Deus não é mais minha sogra: pare um pouco de ficar falando ‘groselha’ na internet, pare um pouco de ficar comentando coisas que você não sabe, de ficar me julgando e me chamando de assediador. Logo você que me conhece e eu te conheço também. Se você continuar falando essas coisas, não vai dar bom”, ameaçou Guimê.