Mc Guimê e Cara de Sapato são indiciados pela polícia do Rio

Importunação sexual no BBB 23 chegou até o âmbito da justiça e fez com que os dois fossem indiciados pela Polícia Civil do Rio de Janeiro diante do caso de importunação que aconteceu em março

A Polícia Civil do Rio de Janeiro decidiu indiciar Mc Guimê e Cara de Sapato pelo crime de importunação sexual que aconteceu em março em uma festa que ocorreu dentro do BBB 23. Tudo aconteceu contra Dania Mendez, a mexicana que fez o intercâmbio do BBB México para o do Brasil. De acordo com o G1, o inquérito foi enviado ao Ministério Público pela delegada Viviane da Costa Ferreira Pinto, titular da Delegacia de Atendimento à Mulher de Jacarepaguá. Nesse momento, cabe a 2ª Promotoria de Justiça de Investigação Penal de Violência Doméstica da Área Oeste decidir se leva a denúncia da dupla pra frente ou dá o caso como encerrado. O advogado de Cara de Sapato ainda diz discordar da visão que Viviane tem do caso. “Porque, embora o crime de importunação sexual independa de iniciativa da vítima, o Estado e a lei penal não podem desprezar a manifestação clara, lúcida e espontânea da vítima no sentido de que, no seu juízo íntimo, não houve importunação, constrangimento ou desrespeito”, alegou Ricardo Sidi. Vale ressaltar que tudo está correndo sob sigilo.