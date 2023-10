Mc Guimê cobre tatuagem com rosto de Lexa

Após separação dos casal do funk e do término do casamento entre os dois, o funkeiro resolveu partir para ação

Mc Guimê não perdeu tempo e se precisar tenho o contato de ótimos médicos que fazem um trabalho incrível com laser aqui no Leblon. O cantor se separou de Lexa e fez uma legião de fãs muito tristes, acontece que agora ele ainda cobriu a tatuagem que tinha com o rosto de sua ex-esposa.

Os fãs ficaram enlouquecidos com a separação do casal, mas vale ressaltar que a cantora já apresentava dificuldade de seguir com ele desde que ele foi expulso do BBB.

Os dois até tentaram reviver a chama do amor, mas tudo chegou ao fim depois de muitas tentativas como foi confirmado pela assessoria de Lexa.