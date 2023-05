MC Daniel se emociona ao dar uma mansão de R$8 milhões de presente para sua mãe: “A gente veio do nada, eu não tinha R$ 20,00”

O cantor chorou muito ao falar sobre as dificuldades que passou antes de conquistar a fama, que veio a apenas 8 meses.

Gente, até eu cheguei a me emocionar. Como diria o próprio Falcão do funk “do lixo ao luxo”. Na noite de ontem (10), o cantor MC Daniel utilizou o seu instagram para compartilhar com os seus fãs a sua mais nova conquista.

Em seus stories e em um post no feed, em meio aos prantos, Daniel revelou que comprou uma mansão de R$8 milhões para dar para a sua mãe. Emocionado, o cantor ressaltou o fato dele ter vindo de uma família extremamente humilde, que muitas das vezes não tinha dinheiro nem para comer.

“A gente veio do nada, a única coisa que a gente queria era ter dinheiro para comer uma parada. Na casa desse moleque, não tinha uma manteiga, uma garrafa de água e eu falei para ele que a gente ia fazer acontecer”, iniciou o cantor.

Logo em seguida, o Falcão, que estourou no segundo semestre do ano passado (2022), aproveitou a oportunidade para relembrar que a cerca de 8 meses atrás ele morava em apenas um cômodo e não tinha nem 20 reais para ajudar a sua mãe nas despesas.

“Morava em um cômodo. Eu não tinha R$ 20,00 para ajudar a minha mãe há 8 meses. Isso é inacreditável. É muito difícil, muito doloroso não ter dinheiro. Ter vontade de comer uma comida e não poder dói. Ser humilhado por sua roupa dói, ser desacreditado dói”, continuou.

Por fim, muito emocionado, o cantor incentiva os seus fãs a não desistirem de seus sonhos, principalmente quando tudo parecer perdido e as pessoas ao seu redor estiverem desacreditando de você.

“As pessoas vão te humilhar, vão desacreditar. Não ter dinheiro dói muito. Quem passou sabe! Eu vim do nada e no pior momento da minha vida, quando eu perdi até o que eu não tinha, em vez de desistir, eu decidi acreditar”, finalizou o namorado da atriz Mel Maia.