Mc Daniel nega traição: “Eu não sou capaz”

O cantor terminou o seu relacionamento com Mel Maia e, em entrevista, negou qualquer traição de sua parte

O PodDelas segue sendo um lugar onde as fofocas dão lugar a veracidade dos fatos e eu amo! Mc Daniel esteve com as meninas e não deixou de falar sobre Mel Maia. O artista disse que não houve traição de sua parte e que ele seria incapaz de agir assim com a atriz.

“Eu não sou capaz de trair ninguém. Eu fui criado de uma forma que isso para mim é falta de caráter. Eu ficava bravo quando saia algo do tipo: ‘Daniel fez algo’. Me incomodava mentiras que feriam minha honra como homem, minha educação. Quem sou eu para minha família, meus amigos. Se eu tenho um relacionamento ou não, eu acho isso muito errado. Uma pessoa que é capaz de trair uma pessoa que dorme junto, é capaz de trair qualquer pessoa”, afirmou.

O artista ainda relaciona o amor com a traição. “Falta de caráter”, disparou. “Relacionamento é um bagulho muito doido. Relacionamento é uma escolha diária. Você vai escolher amar aquela pessoa. A paixão dura de um à dois anos. O amor é uma escolha. Você escolhe amar aquela pessoa, aceitar os defeitos daquela pessoa. Ceder”, disparou.