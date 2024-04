Mc Daniel manda recado para haters em show: “Eu sou pica e vou te provar isso”

Mc Daniel mandou o papo em um show que ele fez em Campo Grande. O cantor parou o seu show para chamar a atenção de alguns haters que estavam se comportando mal durante sua apresentação. O artista ainda disse que gostaria que as mulheres entendessem que os rapazes eram frouxos.

“Tava me xingando, ou tacavam alguma coisa em mim, eu entrei o cabeludinho ficou me xingando e esse aqui mostrando o dedo do meio. Hoje, se fosse antigamente eu ia ficar triste e brigas, mas se é só isso que você tem a oferecer é uma pena, irmão. Que Deus consiga um dia limpar o seu coração e com certeza você não vai ganhar nada com isso”, iniciou.

Daniel ainda completa: “Que as mulheres que estão com você entendam que o seu ego e a sua vaidade te tornam uma tanga frouxa e um bunda mole. Eu sou pica e eu vou te provar isso durante uma hora você vai aguentar o povo gritando”, finalizou.