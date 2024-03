Mc Daniel e Jade Picon? Cantor explica: “Amiga, carinho e respeito”

Mc Daniel, e Jade Picon? Oi? Isso mesmo, minhas fofoqueiras ficaram com o faro aguçado para saber detalhes sobre o possível casal, acontece que Daniel desmentiu que pudesse estar vivendo um affair com a sua amiga, ressaltando que a troca entre os dois é de respeito e amizade.

Em entrevista ao Portal Leo Dias, Daniel explicou que sua proximidade de Jade não passa apenas de uma grande amizade. “Ela é uma grande amiga minha, muito carinho e respeito por ela, normal, peguei uma casa no mesmo condomínio dela também, então nada demais”, explicou o artista.

A afirmação veio logo após o jornal Extra anunciar que o casal de amigos estão sempre juntos no dia a dia. Segundo o veículo, que conversou com vizinhos de Jade Picon, Daniel está sempre na casa da atriz, uma vez que ambos têm casas no mesmo condomínio, que fica na Barra, Zona Oeste do Rio de Janeiro.