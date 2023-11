Mc Daniel é agredido por namorado ciumento de uma fã

O funkeiro foi agredido por uma cabeçada e um soco no rosto ao tirar fotos com fã, em São Paulo. No vídeo, ele recebe ajuda do segurança para se defender do agressor.

Imagina você estar saindo de um lugar, uma fã chega pedindo uma fã e simplesmente o namorado dela parte para cima de você por causa de ciúmes? Foi exatamente isso que aconteceu com o Mc Daniel e ao mostrar o rosto machucado nas redes sociais, ele aproveitou para explicar o ocorrido: “Ele gritou de longe: ‘quer tirar foto com esse otário?'”, disse, revelando ainda que antes de levar uma cabeçada, também foi agredido verbalmente por outros xingamentos. “Eu não apoio briga, mas infelizmente tem gente que merece”, disse o artista, justificando ter também partido para cima do homem. Logo após o artista expor o ocorrido, o vídeo do exato momento da agressão viralizou Nas cenas é possível ver que depois de ficarem cara a cara por alguns segundos, MC Daniel leva uma cabeçada e um soco no rosto. Imediatamente, o cantor parte para cima do homem e também é defendido pelo segurança que sempre o acompanha. Veja vídeo abaixo! https://cdn.jornaldebrasilia.com.br/wp-content/uploads/2023/11/20091606/WhatsApp-Video-2023-11-20-at-09.13.24.mp4