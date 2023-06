Mc Daniel diz estar passando pelo “pior momento da cabeça” e anuncia pausa

O ex-namorado de Mel Maia usou suas redes sociais para contar que não está bem e que vai dar uma pausa no uso das redes

Depois de se envolver em diversas polêmicas com Léo Dias e Mel Maia, Mc Daniel diz que está enfrentando o pior momento para sua cabeça e anuncia um afastamento das redes sociais. O cantor fez um longo desabafo nas redes e disse estar abalado, parecendo segurar o choro enquanto fala sobre sua saúde mental.

“Estou no meu pior momento de cabeça, mas vendo muito bem quem é quem. Estou vendo quem está soltando a minha mão e quem está comigo. Vou me reerguer, porque já passei por isso a vida inteira. Mentiras, pessoas tentando me prejudicar. Não fiz nada para merecer isso. Sentindo ansiedade, angústia no peito, tristeza, vontade de sumir. Sei lá, estou ficando louco”, disse.

O artista diz ter gratidão por Mel Maia e faz o anúncio da pausa. “Desse lado aqui, não esperem exposição de nada, indireta. Desse lado aqui, eu, minha família e meus parceiros, todo mundo tem muita gratidão por ela, pela família dela. Não estou em um momento bem mesmo de cabeça. E agora vou dar um tempo daqui, dar uma pensada, ver onde estou errando, acertando, conversar com um profissional também”, concluiu.