MC Daniel cita Mel Maia durante show e leva fãs à loucura

Os pombinhos confirmaram o fim do relacionamento no início do mês de junho, em momento algum os fãs não desistiram de uma possível reconciliação.

Amores, não é de hoje que temos visto burburinhos de que um dos casais mais shippados da atualidade, o cantor MC Daniel e a atriz Mel Maia, estaria se reconciliando. Porém, recentemente, o cantor atiçou ainda mais as esperanças dos fãs após viralizar um vídeo, onde mostra que ele voltou a citar o nome da atriz durante um de seus shows, no Rio de Janeiro.

Ele, que é o dono do hit “Revoada”, fez um versão especial da música quando começou a se envolver com a atriz, onde, ao invés de cantar “Eu voltei pra revoada, off pro amor e on pra cachorrada”, Daniel começou a cantar, em todos os seus shows: “Eu voltei pra revoada, off pro amor casado com a Mel Maia”.

Porém, após anunciarem o fim de seu relacionamento, no início do mês de junho, quando o cantor estava em uma turnê na Europa e Mel estava aqui no Brasil, participando das gravações de Vai na Fé, o MC voltou a cantar a versão original da música em seus shows.

Mas foi exatamente isso que fez com que os criassem ainda mais esperanças a respeito da volta do casal. No vídeo que viralizou, o cantor canta a versão especial que fez para a ex-namorada, levando o público à loucura.