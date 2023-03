Mc Carol critica Pipokinha: “Tá com cachê de 20/30k e tá chorando?”

Depois que o vídeo da cantora recebendo sexo oral foi parar na web ela teve que lidar com as críticas

Mc Carol poucas ideias com a geração nova da música, e colocou Mc Pipokinha no lugar dela. Aloca! A cantora chorou durante um show depois que seu nome foi parar na boca do povo e muitos a chamaram de “vagabunda” por sua postura no palco. Carol rebateu e disse que seu cachê é alto e que ela não deveria chorar.

“Tá com cachê de 20/30k e tá chorando?”, disse ela sobre a Mc que dá o que falar nas redes sociais.

A artista ainda completa: “Quem sofreu foi Tati, Cacau, Os bonde femininos, Valeska, Deise Tigrona, que ganhava merreca, que fazia a parada por amor! Tá reclamando de quê, gata?!”, disse.