Mc Carol conta que não recebe nenhum real por hit ‘Tubarão Te Amo’

Cantora foi sampleada no hit que tomou conta das redes sociais e já alcançou boas posições no Spotify

Quem não conhece o hit ‘Tubarão Te Amo’ deve estar em uma bolha social nos últimos meses, quando a música tomou conta do Tim Tokme ganhou espaço no Spotify. Acontece que Mc Carol foi sampleada na música e disse que não recebeu nada por isso. A cantora ainda tentou contato com os responsáveis pela faixa e eles não responderam e nem atenderam o telefone.

Em um desabafo nas redes sociais ela ainda diz que usaram sua voz sem autorização. “Usar minha voz sem autorização nas músicas está virando um hábito! A última foi essa ‘Tubarão Te Amo’ que tá bombando nas redes e eu não tô recebendo nem 1 real… Minha equipe já está tentando contato no telefone da equipe do Dj Lk e eles simplesmente não atendem ou respondem”, escreveu no Twitter.

Vale ressaltar que a a Mc é famosa pelo seu tom de voz, sendo bem reconhecida nas redes pelas suas letras e músicas.