Mc Carol constrói casa de Barbie para bisavó que a criou

Cantora contou que passou altos e baixos com sua família chegando a ser acusada de roubo

Que notícia boa! Ontem (21), Mc Carol usou as redes sociais para contar que realizou o seu maior sonho: construir uma casa da Barbie para sua bisavó. No desabafo ela ainda conta que passou por diversas dificuldades com a família sendo até acusada de roubo de um anel. O fato levou o bisavô à morte e ela ficou sem um teto para chamar de seu.

“Ele ficou com TUDO, que era nosso! Até o passarinho que meu avô tinha me dado ele me roubou! Minha avó viveu de aluguel por anos e uns anos para cá estava morando em um cômodo apertado com banheiro (nunca quis morar comigo)”, escreveu ela.

A musa agradeceu aos fãs e amigos que gostam do seu trabalho e disse que agradece a ela por não ter desistido. “Quando eu era criança eu não entendia porque você fazia tantas maldades comigo, eu não entendia porque você me jogava balde d’água frio de manhã. Você sempre viu em mim, o que eu sou hoje!”, finalizou mandando o recado para o tal “familiar”.